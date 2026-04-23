Политолог Колташов: возобновление работы «Дружбы» требует пересмотра цен на нефть

«Ранее мы продавали нефть для Венгрии по выгодной цене, так как в Москве понимали, что правительство Виктора Орбана достаточно нейтрально относится к России и могло оказывать некоторую поддержку, если наши цели совпадали. Сейчас же пришла новая власть, и пока непонятно, как будут складываться отношения Москвы и Будапешта. В любом случае, я считаю, что давать скидки тем странам, которые не готовы поддерживать рабочие отношения с Россией, не стоит», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».