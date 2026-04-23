Трамп приказал топить суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

Дональд Трамп приказал ВМС США открывать огонь на поражение по любому судну, которое устанавливает мины в Ормузском проливе. Пентагон ранее подсчитывал, что на разминирование акватории уйдет полгода.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морским силам страны открывать огонь на поражение и топить любое судно, пытающееся установить мины в акватории Ормузского пролива. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Social.

«Я приказал военно-морским силам США стрелять и топить любую лодку, пусть даже маленькие суда (их военные корабли все, 159 штук, на дне моря!), которая устанавливает мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно», — написал американский лидер.

Трамп также сообщил, что американские минные тральщики уже приступили к очистке пролива и поставил задачу продолжать эту работу «на утроенном уровне». «Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность, но на утроенном уровне! Благодарю вас за внимание к этому вопросу», — написал президент.

Пентагон ранее предполагал, что на разминирование пролива понадобится не менее полугода.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля против Ирана, который начался 28 февраля. Трамп ранее объявил о введении морской блокады иранских портов. По данным американских военных, с начала блокады силы CENTCOM развернули 29 кораблей, а также перехватили несколько иранских судов, пытавшихся прорваться через пролив.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. После начала военной операции Иран фактически перекрыл акваторию, что привело к резкому скачку цен на энергоносители и глобальному энергетическому кризису.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

