Трамп приказал топить суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морским силам страны открывать огонь на поражение и топить любое судно, пытающееся установить мины в акватории Ормузского пролива. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Social.
«Я приказал военно-морским силам США стрелять и топить любую лодку, пусть даже маленькие суда (их военные корабли все, 159 штук, на дне моря!), которая устанавливает мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно», — написал американский лидер.
Трамп также сообщил, что американские минные тральщики уже приступили к очистке пролива и поставил задачу продолжать эту работу «на утроенном уровне». «Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность, но на утроенном уровне! Благодарю вас за внимание к этому вопросу», — написал президент.
Пентагон ранее предполагал, что на разминирование пролива понадобится не менее полугода.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля против Ирана, который начался 28 февраля. Трамп ранее объявил о введении морской блокады иранских портов. По данным американских военных, с начала блокады силы CENTCOM развернули 29 кораблей, а также перехватили несколько иранских судов, пытавшихся прорваться через пролив.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. После начала военной операции Иран фактически перекрыл акваторию, что привело к резкому скачку цен на энергоносители и глобальному энергетическому кризису.
