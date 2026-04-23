Токаев подтвердил курс на углубление сотрудничества с ОБСЕ

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также роль парламентской дипломатии и региональную экологическую повестку.
Казахстан подтвердил курс на партнерство с ОБСЕ.
Во время встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей.
Президент высоко оценил последовательную поддержку экологической повестки со стороны структуры ОБСЕ, а также внимание к инициативам Астаны в сфере устойчивого развития.
Это особенно актуально на фоне активного продвижения Казахстаном региональных климатических и водных проектов.
Токаев сделал акцент на парламентской дипломатии.
Глава государства отметил важность межпарламентского взаимодействия между странами.
По словам Президента, парламентская дипломатия остается эффективным инструментом укрепления:
- диалога
- доверия
- взаимопонимания
- международного сотрудничества.
Такие контакты позволяют обсуждать чувствительные вопросы в более гибком формате и расширять международные связи.
Что рассказали о реформах в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев также проинформировал собеседника о продолжающихся политических преобразованиях в стране.
Он отметил, что обновленная Конституция направлена на:
- обеспечение институциональной устойчивости государства
- повышение эффективности системы управления
- усиление механизмов защиты прав человека.
Тем самым Казахстан демонстрирует курс на модернизацию государственных институтов.
Что заявил Пере Жоан Понс.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил актуальность тем, поднятых на Региональном экологическом саммите.
Он также подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении общей повестки и совместных инициатив.
Это заявление можно рассматривать как позитивную оценку регионального взаимодействия со стороны международной организации.
Почему за этим следят.
Встреча показывает, что Казахстан сохраняет активный диалог с ключевыми международными институтами и стремится усиливать свои позиции на дипломатической арене.
Сотрудничество с ОБСЕ важно как с точки зрения безопасности и прав человека, так и в вопросах устойчивого развития.
Что будет дальше.
В завершение встречи Президент подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Стороны выразили настрой на продолжение продуктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов.