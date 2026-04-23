NYT узнал о состоянии Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный при ударе Израиля по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему потребуется пластическая операция, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Источник: Коммерсантъ

По данным газеты, с конца февраля господин Хаменеи перенес три операции на одной ноге. Возможно, как отмечает издание, ему потребуется протез. Недавно он также перенес операцию на руке. Несмотря на тяжелые ранения, верховный лидер сохраняет ясность ума и активность. При этом он делегировал принятие решений генералам, пишет NYT.

По словам собеседников NYT, Моджтаба Хаменеи не записывает аудио- и видеообращения, потому что «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта верховный лидер сделал лишь несколько письменных заявлений, которые были распространены в СМИ.

В МИДе Ирана заявляли, что должно пройти «некоторое время», перед тем как Хаменеи появится на публике. Президент США Дональд Трамп утверждал, что лидер Ирана может быть мертв. До вступления Моджтабы Хаменеи в должность верховным лидером Ирана был его отец — Али Хаменеи. Тот погиб при атаке 28 февраля.

Узнать больше по теме
Моджтаба Хаменеи: биография
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
