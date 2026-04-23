Разведка Нидерландов оценила возможность войны с Россией

«За 80 лет нашего существования мы не сталкивались с таким уровнем угрозы, как нынешний, когда национальная безопасность оказывалась бы под давлением со стольких сторон одновременно и в течение столь длительного времени», — приводит издание заявление главы AIVD (Служба общей разведки и безопасности Нидерландов) Симоне Смит, сделанное ею на презентации ежегодного отчета агентства.