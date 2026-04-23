Разведка Нидерландов оценила возможность войны с Россией

Нидерланды сталкиваются с крупнейшей угрозой своей национальной безопасности со времен окончания Второй мировой войны, сообщили в нидерландской разведслужбе, передает Reuters.
«За 80 лет нашего существования мы не сталкивались с таким уровнем угрозы, как нынешний, когда национальная безопасность оказывалась бы под давлением со стольких сторон одновременно и в течение столь длительного времени», — приводит издание заявление главы AIVD (Служба общей разведки и безопасности Нидерландов) Симоне Смит, сделанное ею на презентации ежегодного отчета агентства.
В спецслужбе утверждают, что основные угрозы национальной безопасности Нидерландов исходят от России и Китая. Согласно сообщению AIVD, Россия стала еще более агрессивной по отношению к западным странам, действуя в основном через кибератаки.
«Россия готовится к длительной конфронтации с Западом. Как следствие, военный конфликт между Россией и Западом больше не является немыслимым», — цитирует Reiters отчет спецслужбы.
Крупнейшей угрозой экономической безопасности Нидерландов был назван Китай, который, согласно AIVD, продолжает «незаконные» усилия по приобретению передовых технологических знаний в своем стремлении «изменить мировой порядок… чтобы лучше служить своим собственным интересам». В качестве же основной внутренней угрозы была названа деятельность джихадистских и ультраправых группировок.
В феврале минобороны Нидерландов сообщило о закупке поездов для перевозки раненых на случай войны. «В крупномасштабном конфликте высок риск значительных жертв. Поэтому Министерству обороны необходимы дополнительные транспортные средства, способные одновременно перевозить большое количество раненых», — сообщили в ведомстве.
В апреле 2025 года король Нидерландов Виллем-Александр призвал «вооружиться до зубов», чтобы иметь возможность жить в мире и безопасности. Король отметил, что для перевооружения Нидерландов необходимо перестроить оборонную промышленность.
Президент России Владимир Путин называл ложью и бредом звучащие на Западе заявления о возможности войны с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет причин воевать с НАТО, а Европе она не угрожает.
