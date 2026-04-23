Трамп приказал уничтожать суда, минирующие Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал уничтожать все суда, минирующие Ормузский пролив. Об этом глава государства сообщил в соцсети Truth Social.
«Я приказал военно-морским силам США стрелять и уничтожать любое судно, каким бы маленьким оно ни было (все их военные корабли, 159 из них, покоятся на дне моря!), которое устанавливает мины в водах Ормузского пролива», — написал он.
Республиканец добавил, что для разминирования пролива используют тральщики.
11 апреля американский президент заявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин «в качестве услуги для стран всего мира». По оценкам Пентагона, для выполнения этой цели потребуется минимум полгода.
17 марта Трамп объявил, что американские военные потопили все 22 минных заградителя, которыми располагал Иран.
