Трамп приказал ВМС США уничтожать минирующие Ормузский пролив суда

США ввели блокаду иранских портов в Ормузском проливе 13 апреля. Reuters сообщало, что за последние несколько дней США перехватили как минимум три иранских танкера в водах Южной Азии. Центральное командование вооруженных сил США отчитывалось о смене курса более 30 судов во время блокады.