Прокуратура Эстонии обвинила Беседина в антигосударственной деятельности

Прокуратура Эстонии передала в суд уголовное дело против блогера и документалиста Олега Беседина. Его обвиняют в деятельности против Эстонии и нарушении международных санкций, сообщает ERR.
Согласно материалам дела, с мая 2022 года Беседин активно участвовал в «деятельности по оказанию влияния, осуществляемой в пользу и в интересах России». Следствие считает, что блогер поддерживал контакт с российскими госорганами и официальными лицами. Также Беседин транслировал в Эстонии российские программы, которые находятся под санкциями.
По обвинению в деятельности, направленной против Эстонии, Беседину может грозить от двух до 15 лет лишения свободы, а из-за нарушения международных санкций — штраф или заключение до пяти лет. Уголовное дело будет рассматриваться в Харьюском уездном суде.
Полиция Эстонии задержала Беседина в начале ноября 2025 года. Перед задержанием у блогера прошли обыски. По версии эстонской полиции, информационная деятельность, в которой участвовал Беседин, способствовала вмешательству России во внутренние дела Эстонии.
