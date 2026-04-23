Под санкции ЕС попали Тимати и Пиотровский

Михаил Пиотровский отказался от комментариев. РБК обратился за комментарием к представителям Тимати.
О возможных санкциях против Пиотровского и Тимати писало в феврале издание EUobserver.
Всего под ограничения попали 37 физлиц и 80 юрлиц.
В список также включены начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, боксер Федор Чудинов, генеральный конструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин, генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев.
Кроме того, под санкциями оказались Московский физико-технический институт (МФТИ), нефтяные компании «Башнефть», «Славнефть» и структуры последней «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», Туапсинский, Ачинский, Комсомольский и Афипский НПЗ, судоходная компания «Роснефтефлот», ряд структур ЛУКОЙЛа и «Газпрома».
Евросоюз 23 апреля ввел 20-й пакет санкций против России.
Кремль заявлял, что Россия «не первый месяц и не первый год» живет под «грузом санкций», которые считает незаконными, и научилась уже минимизировать для своих интересов их последствия.
