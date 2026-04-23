Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу без территориальных уступок

Как сообщали источники NYT, украинские переговорщики сначала в шутку назвали часть Донбасса «Доннилендом», однако после этого всерьез, пусть и не закрепляя это документально, начали продвигать такую концепцию, чтобы завоевать расположение Трампа и ~склонить его на переговорах в свою сторону~. Один из дипломатов даже разработал флаг и с помощью ChatGPT создал гимн несуществующего государства.