Евросоюз ввел санкции против МФТИ

В новый, 20-й пакет санкций Евросоюза попал Московский физико-технический институт.
Причиной стали «программы в области беспилотных технологий», а также «проводимые за госсчет исследования в сфере дронов». Евросоюз утверждает, что институт предоставляет поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.
РБК обратился за комментарием в МФТИ. Ректор вуза Дмитрий Ливанов ранее в 2025 году говорил, что из-за нахождения учебного заведения в жестких санкционных списках, таких как SDN List OFAC, «обмен знаниями стал значительно сложнее». По его словам, многие зарубежные научные журналы отказываются публиковать статьи ученых МФТИ, из-за чего общее количество публикаций института снизилось на 20−25%.
Московский физико-технический институт (МФТИ, «Физтех») — один из ведущих российских вузов в области физики, математики и инженерных наук. Его основной кампус расположен в Долгопрудном под Москвой. США ввели санкции против вуза в еще в 2021 году.
