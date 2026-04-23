Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз ввел санкции против МФТИ

Евросоюз включил в новый пакет санкций Московский физико-технический институт. Причиной стали «программы в области беспилотных технологий», а также «проводимые за госсчет исследования в сфере дронов».

Источник: РБК

В новый, 20-й пакет санкций Евросоюза попал Московский физико-технический институт.

Причиной стали «программы в области беспилотных технологий», а также «проводимые за госсчет исследования в сфере дронов». Евросоюз утверждает, что институт предоставляет поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

США вводили экспортные санкции против МФТИ. В 2021 году вуз обвинили в разработке продукции для военных заказчиков. Вслед за Соединенными Штатами санкции против вуза ввели Канада, Великобритания, Швейцария и Япония.

РБК обратился за комментарием в МФТИ. Ректор вуза Дмитрий Ливанов ранее в 2025 году говорил, что из-за нахождения учебного заведения в жестких санкционных списках, таких как SDN List OFAC, «обмен знаниями стал значительно сложнее». По его словам, многие зарубежные научные журналы отказываются публиковать статьи ученых МФТИ, из-за чего общее количество публикаций института снизилось на 20−25%.

Московский физико-технический институт (МФТИ, «Физтех») — один из ведущих российских вузов в области физики, математики и инженерных наук. Его основной кампус расположен в Долгопрудном под Москвой. США ввели санкции против вуза в еще в 2021 году.

