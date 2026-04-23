В Bloomberg раскрыли, как поражение Орбана отразится на Украине

Кроме того, НАТО получит расширенные возможности для предоставления Киеву образовательных программ, разведывательной информации, технологических решений и логистической поддержки.
Во-вторых, европейские члены НАТО смогут с выгодой для себя использовать географическое положение Венгрии, которая расположена в самом сердце Центральной Европы и граничит с семью странами, включая Украину.
Кроме того, важна ее граница с Сербией. Как полагает автор, НАТО сможет использовать этот фактор, чтобы пресечь попытки Москвы расширить российское влияние на Балканах.
Хотя численность вооруженных сил Венгрии составляет около 30 000 человек, страна активно обновляет свой оборонный потенциал, приобретая передовое вооружение, включая немецкие танки Leopard 2A7 и шведские истребители JAS39 Gripen. Автор напоминает, что Венгрия с трудом выполнила прежнюю норму НАТО по оборонным расходам, составляющую 2% ВВП. Но будущий премьер-министр Петер Мадьяр уже пообещал довести этот показатель к 2034 году до 5%.