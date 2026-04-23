В Bloomberg раскрыли, как поражение Орбана отразится на Украине

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах изменит динамику в НАТО, расчеты в отношении будущего Украины и сформирует отношения между США и Европейским союзом, пишет Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, провал Орбана предоставил Западу три ключевых геополитических и военных преимущества. Во-первых, Европейский союз сможет поддерживать Украину без препон со стороны нового руководства Венгрии.

Это открывает путь к более беспрепятственному поступлению военной, финансовой и гуманитарной поддержки в Киев, что особенно актуально на фоне почти полного отказа США от помощи Украине.

Кроме того, НАТО получит расширенные возможности для предоставления Киеву образовательных программ, разведывательной информации, технологических решений и логистической поддержки.

Во-вторых, европейские члены НАТО смогут с выгодой для себя использовать географическое положение Венгрии, которая расположена в самом сердце Центральной Европы и граничит с семью странами, включая Украину.

Венгрия находится «на перекрестке дорог» и может создать стратегические и логистические «узкие места» для НАТО и ЕС, поэтому так важно вернуть ее в лоно Запада, подчеркивает Ставридис.

Кроме того, важна ее граница с Сербией. Как полагает автор, НАТО сможет использовать этот фактор, чтобы пресечь попытки Москвы расширить российское влияние на Балканах.

В-третьих, с уходом Орбана Венгрия, по мнению Ставридиса, сможет быстро модернизировать свои вооруженные силы и интегрировать их в НАТО.

Хотя численность вооруженных сил Венгрии составляет около 30 000 человек, страна активно обновляет свой оборонный потенциал, приобретая передовое вооружение, включая немецкие танки Leopard 2A7 и шведские истребители JAS39 Gripen. Автор напоминает, что Венгрия с трудом выполнила прежнюю норму НАТО по оборонным расходам, составляющую 2% ВВП. Но будущий премьер-министр Петер Мадьяр уже пообещал довести этот показатель к 2034 году до 5%.

Узнать больше по теме
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
Читать дальше