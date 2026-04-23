ЕС запретил доступ к зеркальным сайтам запрещенных российских СМИ

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел запрет на доступ к зеркальным сайтам запрещенных СМИ, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
В частности, меры направлены на ограничение вещания таких российских телеканалов и новостных агентств, как Russia Today и Sputnik.
«Новые меры также направлены на борьбу с зеркальными изданиями, которые обходят запрет на вещание, распространяя в интернете тот же контент, что и указанные [запрещенные] СМИ (такие как Russia Today, Sputnik и др.). Контент этих зеркальных сайтов и доменов также будет запрещен к распространению в ЕС», — говорится в публикации.
Европейский совет подчеркнул, что запрет касается только вещательной деятельности указанных СМИ, не затрагивая другие формы их работы в ЕС.
«В соответствии с Хартией основных прав согласованные сегодня меры не помешают целевым СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например, проводить исследования и брать интервью», — говорится в пресс-релизе.
20-й пакет санкций против России приняли 23 апреля. Под санкции также попали 36 российских энергокомпаний, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые ЕС связывает с теневым флотом.
Помимо этого, ЕС ввел новые запреты на экспорт товаров и полный запрет на операции с российскими криптосервисами. Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг.
Москва считает санкции западных стран незаконными.
