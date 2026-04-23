Евросоюз исключил 11 судов из 20-го пакета санкций против России

Европейский совет исключил 11 танкеров из санкционного списка в рамках 20-го пакета санкций против России, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии.
«Одиннадцать судов также исключены из него в рамках этого 20-го пакета, что показывает, что исключение из списка возможно для судов, возвращающихся к соблюдению требований», — говорится в сообщении.
Однако в санкционный список вошли новые 46 танкеров. В общей сложности под европейскими санкциями находятся 632 судна, которые ЕС связывает с теневым флотом.
ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что новый пакет европейских санкций предусматривает возможность полного запрета на морской транзит российских энергоносителей. При этом самого запрета в новых санкциях не содержится.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».