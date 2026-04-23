Путин объяснил причины отключения интернета в крупных городах

Отключения интернета в крупных городах связаны с работой по предотвращению терактов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов — а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, — конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей», — сказал он.
Глава государства добавил, что в таких случаях ответственным службам следует предупреждать население о принимаемых мерах, хоть и отметил, что широкое информирование может навредить оперативным действиям.
Он заключил, что информировать население стоит хотя бы по результатам проведенной работы.
Российские города регулярно сталкиваются с ограничением мобильной связи и интернета.
В марте в Москве более двух недель нестабильно работал мобильный интернет. Мобильные операторы начали рассылать клиентам в Москве уведомления о возможных временных ограничениях, объясняя их «обеспечением безопасности».
