Под санкции ЕС попали две белорусские компании

БНК — крупнейший отечественный экспортер нефтепродуктов. А компания «Волат-Санцзян» — совместное производство ОАО «Минский завод колесных тягачей» и китайской China Space Sanjiang Group. Кстати, материнская китайская фирма тоже оказалась в санкционном списке.
Двадцатый пакет включает в себя три новых пункта, связанных с белорусским военно-промышленным комплексом… Впервые в рамках режима санкций в отношении Беларуси затронуто китайское государственное предприятие из-за его роли в производстве белорусских товаров военного назначения", — говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.
Ограничения против этих компаний введены в рамках ранее одобренного 20-го пакета антироссийских санкций. Они распространяются и на Беларусь. Речь идет о торговых ограничениях, мерах правовой защиты, использовании криптовалют, запрете на оказание услуг в сфере кибербезопасности, а также туристических услуг.
Кроме того, Совет ЕС продлил уже действующие санкции против Беларуси до 28 февраля 2027 года.