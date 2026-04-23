Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под санкции ЕС попали две белорусские компании

Евросоюз ввел санкции против Белорусской нефтяной компании (БНК) и белорусско-китайского СООО «Волат-Санцзян». Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

БНК — крупнейший отечественный экспортер нефтепродуктов. А компания «Волат-Санцзян» — совместное производство ОАО «Минский завод колесных тягачей» и китайской China Space Sanjiang Group. Кстати, материнская китайская фирма тоже оказалась в санкционном списке.

Двадцатый пакет включает в себя три новых пункта, связанных с белорусским военно-промышленным комплексом… Впервые в рамках режима санкций в отношении Беларуси затронуто китайское государственное предприятие из-за его роли в производстве белорусских товаров военного назначения", — говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Ограничения против этих компаний введены в рамках ранее одобренного 20-го пакета антироссийских санкций. Они распространяются и на Беларусь. Речь идет о торговых ограничениях, мерах правовой защиты, использовании криптовалют, запрете на оказание услуг в сфере кибербезопасности, а также туристических услуг.

Кроме того, Совет ЕС продлил уже действующие санкции против Беларуси до 28 февраля 2027 года.

