Казахстан и Оман готовят новый этап сотрудничества

Как пишет Акорда, в ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Оман является проверенным временем и надежным партнером нашей страны в арабском мире, и Казахстан твердо настроен на всестороннее укрепление сотрудничества.
Наши двусторонние связи крепнут как в политической, так и в экономической сферах. Выражаю признательность за вашу личную приверженность делу укрепления наших отношений. Пользуясь этой благоприятной возможностью, хотел бы передать искреннее приветствие и глубочайшее уважение султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду. Мы ожидаем визит Его Величества в Астану.
Заместитель премьер-министра Омана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и подтвердил настрой оманской стороны на дальнейшее углубление межгосударственных отношений.
«Казахстан — очень красивая страна, обладающая богатым культурным наследием. Для меня большая честь передать Вашему Превосходительству наилучшие пожелания Его Величества. Отношения между нашими странами, как вам хорошо известно, были установлены еще в 1992 году. Таким образом, мы были одной из первых стран Совета сотрудничества арабских государств Залива, установивших дипломатические отношения с Казахстаном. Нас связывают тесные контакты, которые охватывают практически все сферы, включая культуру, торговлю, экономику и туризм. Мы надеемся, что сможем укрепить наше сотрудничество в этих областях», — заявил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
Президент Казахстана вновь выразил поддержку братскому народу Омана в текущий сложный период на Ближнем Востоке.
Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные усилия для поддержания мира и стабилизации в регионе.
Собеседники обстоятельно обсудили перспективы расширения казахско-оманского торгово-экономического взаимодействия, уделив особое внимание сферам энергетики, металлургии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации. Также подчеркнута значимость наращивания культурно-гуманитарных связей.
Кроме того, сообщается, что Касым-Жомарт Токаев наградил заместителя премьер-министра Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.
Ранее сообщалось, что Токаев провел переговоры с главой Восточного комитета германской экономики.