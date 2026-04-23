ЕС продлил санкции против Белоруссии до 2027 года

Совет ЕС принял 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Под санкции попали 36 российских энергокомпаний, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые ЕС связывает с теневым флотом. Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг.