ЕС продлил санкции против Белоруссии до 2027 года

Евросоюз продлил санкции в отношении Белоруссии до 28 февраля 2027 года, следует из заявления Совета ЕС.

Источник: РБК

Евросоюз продлил санкции в отношении Белоруссии до 28 февраля 2027 года, следует из заявления Совета ЕС.

«Сегодняшний пакет мер продолжает рассматривать роль Белоруссии в содействии России. Совет продлил режим санкций в отношении Белоруссии до 28 февраля 2027 года», — говорится в сообщении.

В заявлении указано, что под европейские санкции впервые попала китайская государственная компания, поскольку предприятие принимает участие в производстве военной продукции для Белоруссии. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туристических услуг.

Совет ЕС принял 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Под санкции попали 36 российских энергокомпаний, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые ЕС связывает с теневым флотом. Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг.

Москва считает санкции западных стран незаконными.

