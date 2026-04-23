Weltwoche утверждает, что Киев может перекрыть «Дружбу» после кредита

Украина может снова приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» после получения кредита от Евросоюза в размер €90 млрд, сообщает газета Die Weltwoche.

Источник: РБК

Украина может снова приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» после получения кредита от Евросоюза в размер €90 млрд, сообщает газета Die Weltwoche.

Газета назвала «чудом» восстановление трубопровода. Его отремонтировали «за одну ночь» после ухода Виктора Орбана, который блокировал выдачу кредита Украине, с поста премьер-министра Венгрии.

«В конце концов, чудеса случаются. Даже самовосстановление трубопровода», — говорится в публикации.

Однако обозреватель газеты уточняет, что вопрос с выдачей кредита Киеву еще не решен до конца.

Поставки нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке «Дружбы» прекратились в начале 2026 года. Будапешт и Братислава заявили, что Киев прекратил поставки по политическим мотивам, Украина утверждала, что трубопровод поврежден и требует ремонта. Из-за прекращения поставок Венгрия и Словакия блокировали выдачу Украине кредита от Евросоюза, а также принятие 20-го пакета антироссийских санкций.

22 апреля Украина заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе». Нефтегазовая компания Венгрии MOL получила от украинского оператора «Укртранснафта» сообщение о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию. На следующий день Словакия подтвердила восстановление поставок по трубопроводу.

