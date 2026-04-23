Weltwoche утверждает, что Киев может перекрыть «Дружбу» после кредита

Поставки нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке «Дружбы» прекратились в начале 2026 года. Будапешт и Братислава заявили, что Киев прекратил поставки по политическим мотивам, Украина утверждала, что трубопровод поврежден и требует ремонта. Из-за прекращения поставок Венгрия и Словакия блокировали выдачу Украине кредита от Евросоюза, а также принятие 20-го пакета антироссийских санкций.