АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил султана Омана в Астану.
Об этом он заявил на встрече с вице-премьером по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
По его словам, Оман является проверенным временем и надежным партнером республики страны в арабском мире, и Казахстан твердо настроен на всестороннее укрепление сотрудничества.
Наши двусторонние связи крепнут как в политической, так и в экономической сферах. Выражаю признательность за вашу личную приверженность делу укрепления наших отношений… Хотел бы передать искреннее приветствие и глубочайшее уважение Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду. Мы ожидаем визит Его Величества в Астану.
Вице-премьер Омана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и подтвердил настрой оманской стороны на дальнейшее углубление межгосударственных отношений.
«Казахстан — очень красивая страна, обладающая богатым культурным наследием», — отметил он.
Представитель Омана напомнил, что отношения между странами были установлены еще в 1992 году.
"Мы были одной из первых стран Совета сотрудничества арабских государств Залива, установивших дипломатические отношения с Казахстаном. Нас связывают тесные контакты, которые охватывают практически все сферы, включая культуру, торговлю, экономику и туризм. Мы надеемся, что сможем укрепить наше сотрудничество в этих областях, — заявил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
Президент Казахстана вновь выразил поддержку братскому народу Омана в текущий сложный период на Ближнем Востоке.
Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные усилия для поддержания мира и стабилизации в регионе.
Собеседники, отметили в Акорде, обстоятельно обсудили перспективы расширения казахско-оманского торгово-экономического взаимодействия, уделив особое внимание сферам энергетики, металлургии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации. Также подчеркнута значимость наращивания культурно-гуманитарных связей.
Касым-Жомарт Токаев наградил Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.