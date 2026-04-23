Более 500 сервисов: Минцифры дополнило «белый список» новыми онлайн-ресурсами

Минцифры РФ дополнило перечень онлайн-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета. Теперь он насчитывает более 500 сервисов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу министерства.
В «белый список» добавлены:
добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская некоммерческая организация Дoбpo.pф; Общероссийский народный фронт; Российское общество «Знание»; клиники «Медси» и «Мать и дитя»; интернет-энциклопедия «Рувики»; Роскачество; АО «ГЛОНАСС»; Газпромбанк; гипермаркеты «Лента» и «Окей»; служба доставки «Достависта»; сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца»; каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»; онлайн-кинотеатр Premier; операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile; телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал Соловьев Live; онлайн-СМИ Sport24; компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»; ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»; платформа кадрового электронного документооборота HRlink; Федеральное казначейство; Государственная информационная система электронных перевозочных документов; Континентальная хоккейная лига.
Как подчеркнули в Минцифры, важное условие попадания в «белый список» — расположение всех вычислительных мощностей на территории Российской Федерации.