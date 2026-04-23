Путин отметил рост экономики Киргизии

Совместная работа Москвы и Бишкека положительно влияет на экономику Киргизии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Кремле.
«Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно, и есть результаты этой работы, они отражаются в темпах экономического роста Кыргызстана», — сказал президент.
В ответ Жапаров отметил, что Россию и Киргизию связывают «исторические узы дружбы».
«Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации», — подчеркнул он.
В конце ноября 2025 года Путин посетил Бишкек с трехдневным государственным визитом. Тогда президенты России и Киргизии подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.
