Путин отметил рост экономики Киргизии

Совместная работа Москвы и Бишкека положительно влияет на экономику Киргизии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Кремле.

Источник: РБК

«Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно, и есть результаты этой работы, они отражаются в темпах экономического роста Кыргызстана», — сказал президент.

В ответ Жапаров отметил, что Россию и Киргизию связывают «исторические узы дружбы».

«Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации», — подчеркнул он.

В конце ноября 2025 года Путин посетил Бишкек с трехдневным государственным визитом. Тогда президенты России и Киргизии подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

