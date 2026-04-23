Что вошло в новый пакет санкций ЕС против России. Главное

ЕС ввел 20-й пакет санкций против России.
«Сегодня мы наконец-то преодолели тупиковую ситуацию. В дополнение к кредиту в размере 90 миллиардов евро для Украины, мы также приняли 20-й пакет санкций. ЕС предоставит Украине все, что ей нужно, чтобы удержать свои позиции», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Одновременно Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, подчеркнула она.
«Сегодняшний пакет включает в себя основу для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Он будет осуществляться в полной координации и в ходе обсуждений с G7 и Коалицией по потолку цен — членами G7 и другими странами-участницами», — сообщается на сайте Совета ЕС.
Санкции против физлиц.
В санкционный список Евросоюза внесены:
рэпер Тимати (Тимур Юнусов),
гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский,
начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко,
первый замминистра культуры Сергей Обрывалин,
боксер Федор Чудинов,
генеральный конструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин,
генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев,
Санкции против энергетического сектора.
«Башнефть»,
«Славнефть» и ее структуры «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,
Туапсинский, Ачинский, Комсомольский и Афипский НПЗ,
судоходная компания «Роснефтефлот»,
ряд структур ЛУКОЙЛа и «Газпрома».
Также под санкциями оказался Московский физико-технический институт (МФТИ).
Ограничения против теневого флота.
Под санкции попали еще 46 судов, которые Брюссель связывает с теневым флотом России. Запрещается их заход в порты и предоставление им услуг, связанных с морскими перевозками. Общее число подсанкционных судов достигло 632.
ЕС вводит обязательные проверки — дью дилидженс — при продаже танкеров и запрет на предоставление услуг по техническому обслуживанию и др. для российских танкеров и ледоколов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). С января 2027 года также станет незаконным предоставление услуг по обслуживанию СПГ-терминалов российским организациям или организациям, связанным с Россией.
Помимо того, пакет включает запрет на операции с двумя российскими портами — Мурманск и Туапсе — и с нефтяным терминалом и индонезийского порта Каримун, которые, по мнению Брюсселя, используются для обхода потолка цен на нефть.
Санкции против банков и криптовалюты.
В санкционный список добавлены еще 20 российских банков. Также запрещаются операции с четырьмя финансовыми организациями в третьих странах за обход ограничительных мер ЕС или за связь с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российским аналогом SWIFT. Сама СПФС находится под европейскими санкциями с лета 2024 года.
Помимо того, под ограничения попала «киргизская организация, управляющая биржей, на которой торгуются значительные объемы поддерживаемого [российским] государством стейблкоина A7A5». Евросоюз вводит полный отраслевой запрет на провайдеров и платформы, зарегистрированные в России, которые позволяют переводить и обменивать криптоактивы. Запрещаются и операции с криптовалютой RUBx и любая поддержка со стороны блока в развитии цифрового рубля. Под запретом также взаимозачетные операции с российскими агентами, чтобы избежать обхода санкций ЕС.
A7A5 — стейблкоин с привязкой к курсу российского рубля, выпущенный в феврале 2025 года в Кыргызстане. Его обеспечение формируется за счет рублевых банковских депозитов. В прошлом году A7A5 был квалифицирован как цифровой финансовый актив (ЦФА).
Токен представлен на нескольких криптовалютных площадках, включая киргизские биржи Grinex, Meer и платформу Bitpapa.
