Медведев: €90 млрд кредита ЕС Украине никогда не будут возвращены

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кредит Евросоюза Украине на €90 млрд не будет возвращен и фактически представляет собой деньги из карманов европейцев.

Источник: РИА "Новости"

«ЕС наконец дает долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не нужно будет возвращать, потому что, по идиотской логике Брюсселя, за это должна заплатить Россия. Наслаждайтесь тем, как вас снова разыграли, европейцы, — это €90 млрд из ваших карманов», — написал он в X.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза завершил процедуру утверждения финансирования Украины на €90 млрд в течение 2026−2027 годов. Евросоюз полагает, что выданные Украине €90 млрд на ведение боевых действий против России будут возвращены ему за счет репараций от Москвы, говорится в заявлении Совета ЕС по поводу утверждения «репарационного кредита».

