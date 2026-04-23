ЕС ввел санкции против двух археологов РАН

Причиной введения ограничений против археологов стало руководство раскопками в Крыму, которые ЕС считает незаконными. Так, с 2014 по 2023 годы Поляков выдал институту более 20 разрешений на проведение археологических работ, которые проводились на территории полуострова.
Андрей Поляков родился 6 августа 1974 года в Ленинграде. В 2001 году он окончил кафедру археологии исторического факультета ЛГУ. Занимает должность директора Института истории материальной культуры РАН. Имеет степень доктора исторических наук и профессора РАН.
Николай Макаров — директор Института археологии РАН, академик РАН, доктор исторических наук. Он родился 22 декабря 1955 года в Москве. В 1978 году окончил кафедру археологии исторического факультета МГУ.
Санкции также ввели против первого заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина. Он курировал направления, связанные с украинским культурным наследием.
«Сергей Обрывалин подписал разрешения, известные как “открытые письма”, разрешающие российским ученым проводить археологические раскопки в Крыму», — говорится в документе.
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг. Москва считает вводимые ограничения незаконными.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».