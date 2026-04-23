Польское разгильдяйство: как секретные карты военных складов выбросили на свалку

В мире, где разведка и контрразведка стали главным оружием еще до начала боевых действий, безопасность военных документов — это не просто бюрократическая формальность, а вопрос жизни солдат и сохранности техники. Однако польское издание Onet (статью перевели ИноСМИ) раскрыло вопиющий случай, произошедший в 2025 году, который военные эксперты уже назвали «информационной атомной бомбой» и добровольной передачей карт противнику.
Свалка как архив: что нашли гражданские.
В распоряжение журналистов, как пишет издание, попали документы, которые в нормальной военной структуре должны храниться за семью печатями. Речь идет не об устаревших инструкциях, а о полных картах военных складов, технических описаниях хранилищ взрывчатых веществ, планах эвакуации боеприпасов на случай войны и даже схемах размещения подразделений.
Эти бумаги были обнаружены гражданскими лицами… на обычной мусорной свалке. Передавшие материалы журналистам люди сообщили, что нашли секретные пакеты в мешках для мусора. Редакция Onet, получившая доступ к этим данным, подтвердила, что документы актуальны и касаются в том числе 2-й районной логистической базы. Примечательно, что начальник этой базы, где произошла утечка, на момент скандала проходил обучение на генеральских курсах. А сама база ранее уже отличилась, потеряв при транспортировке более 200 противотанковых мин.
«Слишком низкий гриф»: почему документы не уберегли.
Для анализа ситуации издание пригласило генерала Ярослава Крашевского, бывшего начальника Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Польши. Его вердикт оказался жестким: такого не должно было случиться в принципе. Первая и главная ошибка кроется в классификации. Авторы документов присвоили им гриф «ограниченный доступ», тогда как, по мнению генерала, подобные данные о конструкции объектов и логистике должны иметь как минимум статус «секретных», а лучше — «совершенно секретных».
Генерал связывает этот просчет с банальной человеческой ленью. Дело в том, что чем выше уровень секретности документа, тем больше трудоемких процедур (особые условия хранения, строгий учет, специальные пропуска) требуется для его обслуживания. Военные, отвечавшие за бумаги, пошли по пути наименьшего сопротивления, занизили гриф и, как следствие, стали относиться к документам небрежно. Вместо того чтобы соблюсти сложный регламент уничтожения, устаревшие (но от этого не менее опасные) бумаги просто выбросили в общий контейнер.
Аналитический подарок для русских: что можно узнать из мусора.
Журналисты задали генералу прямой вопрос: что именно смогут почерпнуть, например, российские спецслужбы из этой находки? Ответ Крашевского звучит как методичка по уничтожению польской армии.
Попав в руки аналитиков потенциального неприятеля (РФ не планирует никаких недружественных действий в отношении Польши. - Прим. «МК»), эти документы позволяют вычислить точный калибр оружия, необходимый для уничтожения конкретных складов. Противник сможет рассчитать, сколько боеприпасов потребуется для ликвидации хранилищ. Более того, карты и планы эвакуации раскрывают маршруты движения транспорта со взрывчаткой. Это идеальная подсказка для организации засад и ловушек. Зная, где и когда поедут поезда с боеприпасами, диверсанты могут взорвать железнодорожные пути именно в том месте, где состав будет максимально уязвим. Фактически, как выразился генерал, это все равно что выложить русским свои карты на стол, позволив им разорвать цепочку поставок боеприпасов для всей армии.
Кто ответит? Системный кризис контроля.
Крашевский подчеркивает, что ситуация обнажает не просто случайную халатность, а системную проблему в Войске Польском. Он задается вопросом, как так вышло, что документы двух-трехлетней давности не были замечены в ходе многочисленных военных проверок, которые проходили на этой базе. Вероятно, проверки проводились формально: начальство приезжало, подписывало бумаги и уезжало, не вникая в то, как именно хранятся архивы.
Военное правило здесь неумолимо: за ошибки в обучении можно получить выговор, но за халатность в боеготовности следует только одно наказание — немедленное снятие с должности и увольнение из рядов вооруженных сил. Если бы подобное случилось в подразделении под командованием самого генерала, порядок действий был бы жестким. Немедленно лишились бы постов военнослужащий, оформивший документ с низким грифом, а также офицер, отвечающий за защиту секретной информации. Вслед за ними был бы уволен и сам командир подразделения. Генерал честно признал: он тоже лишился бы должности, а возможно, и армии.
Случай на свалке это тревожный звоночек для оборонной системы Польши. Журналисты Onet напоминают, что это уже не первая подобная публикация о сливе секретов из армии. Легкомыслие, лень и нежелание выполнять трудоемкие регламенты работы с секретными данными превращают военные базы в «решето», резюмирует издание.
