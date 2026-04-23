Сийярто заявил, что не жалеет о налаживании отношений с Россией

Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией. Интервью он дал новостному порталу Telex.
«Мне очень жаль, но, оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильными», — подчеркнул он. Политик объяснил, что на протяжении 11 лет работал над выстраиванием «нормальных, прагматичных отношений» с Россией, и напомнил, что благодаря этому Венгрия получила доступ к более дешевым энергоресурсам.
Сийярто отверг утверждения, что вел «двойную игру», и обвинил украинские спецслужбы во «вмешательстве» в ход предвыборной гонки.
Сийярто совершил более десятка поездок в Россию с 2022 года. Как пишет Bloomberg, по частоте визитов он опережает всех остальных министров иностранных дел стран ЕС вместе взятых. На тот момент глава МИДа объяснял частые поездки необходимостью защищать энергетическую безопасность Венгрии, а именно закупки нефти и газа по долгосрочным контрактам.
В апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые привели к смене власти в стране. Правящая коалиция «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» премьер-министра Виктора Орбана, находившаяся у власти 16 лет, потерпела поражение. Победу с конституционным большинством одержала оппозиционная центристская партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.
По окончательным данным Национальной избирательной комиссии Венгрии, партия «Тиса» получила 141 место из 199 в однопалатном парламенте, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов. Правящая коалиция «Фидес — ХДНП» завоевала лишь 55 мест. Орбан признал поражение и объявил об уходе с поста премьер-министра, который он занимал с 2010 года.
Первая сессия нового парламента запланирована на 9−10 мая, а новое правительство под руководством Петера Мадьяра приступит к работе примерно в середине мая. Мадьяр уже заявил, что после прихода к власти Венгрия готова отменить вето на выделение Украине кредита ЕС в размере €90 млрд, но при условии восстановления функционирования нефтепровода «Дружба» к концу апреля.
