ЕС запретил импорт соли и морской воды из России

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел запрет на импорт морской воды, а также некоторых видов сырья, металлов, минералов и химикатов из России.
В частности, ограничения коснулись соли, хлорида натрия, гравия, щебня, строительного камня, извести и железной руды, а также лома, отходов черных металлов и другого. Санкции также распространяются на изделия из вулканизированной резины и дубленных мехов.
20-й пакет санкций против России приняли 23 апреля. Под ограничения попали 36 российских энергокомпаний, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые ЕС связывает с теневым флотом.
Помимо этого ЕС ввел новые запреты на экспорт товаров и полный запрет на операции с российскими криптосервисами. Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг.
Москва считает санкции западных стран незаконными.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».