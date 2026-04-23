Пентагон опубликовал видео перехвата танкера в Индийском океане

Судно задержали в ночь на 23 апреля. На видео, которое опубликовал Пентагон, запечатлен момент высадки десанта. На кадрах видно, как к танкеру подлетают два вертолета, после чего на борт судна спускаются военные.
За последние дни ВМС США перехватили в водах Азии как минимум три танкера, которые шли под флагом Ирана. По данным Reuters, военные перехватили танкеры Deep Sea и Dorena, а также Sevin. Первое судно было частично загружено нефтью, а второе — полностью. Оно перевозило 2 млн барр. нефти.
8 апреля США и Иран заключили временное перемирие. 11 апреля стороны провели переговоры в Пакистане, однако они не привели к соглашению. Через два дня Вашингтон ввел блокаду Ормузского пролива.
