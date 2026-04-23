Пентагон опубликовал видео перехвата танкера в Индийском океане

За последние дни ВМС США перехватили в водах Азии как минимум три танкера, которые шли под флагом Ирана. По данным Reuters, военные перехватили танкеры Deep Sea и Dorena, а также Sevin. Первое судно было частично загружено нефтью, а второе — полностью. Оно перевозило 2 млн барр. нефти.