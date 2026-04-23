Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон опубликовал видео перехвата танкера в Индийском океане

Источник: РБК

Американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана, сообщил Пентагон в социальной сети X.

Судно задержали в ночь на 23 апреля. На видео, которое опубликовал Пентагон, запечатлен момент высадки десанта. На кадрах видно, как к танкеру подлетают два вертолета, после чего на борт судна спускаются военные.

За последние дни ВМС США перехватили в водах Азии как минимум три танкера, которые шли под флагом Ирана. По данным Reuters, военные перехватили танкеры Deep Sea и Dorena, а также Sevin. Первое судно было частично загружено нефтью, а второе — полностью. Оно перевозило 2 млн барр. нефти.

8 апреля США и Иран заключили временное перемирие. 11 апреля стороны провели переговоры в Пакистане, однако они не привели к соглашению. Через два дня Вашингтон ввел блокаду Ормузского пролива.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше