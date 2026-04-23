Кто из россиян попал в 20-й пакет ЕС. Полный список

В новый санкционный пакет включили в том числе гендиректора Эрмитажа, главу Института археологии РАН, рэпера Тимати и главного конструктора концерна «Калашников». Полный список россиян в 20-м пакете санкций — в материале РБК.

Источник: РБК

1. Андрей Владимирович Поляков — российский археолог, директор Института истории материальной культуры РАН.

2. Александр Андреевич Жданов — бизнесмен, партнер немецкой компании UrSeCo Handels GmbH & Co. KG.

3. Николай Андреевич Макаров — археолог, директор Института археологии РАН и вице-президент РАН.

4. Сергей Геннадьевич Обрывалин — первый заместитель министра культуры России.

5. Михаил Борисович Пиотровский — многолетний директор Эрмитажа, один из самых известных музейных руководителей России.

6. Алексей Викторович Ртищев — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.

7. Андрей Викторович Марченко — заместитель начальника войск РХБЗ. Вошел в список по той же причине.

8. Ольга Михайловна Соколова — гендиректор ООО «УАМОК».

9. Дмитрий Александрович Малюта — российский бизнесмен, связан с компаниями «Бина Инвест» и «Алексинские краски — Урал».

10. Денис Геннадьевич Шишкин — российский бизнесмен, основатель «Алексинские краски — Урал» и «Бина Инвест».

11. Владимир Евгеньевич Аветисян — предприниматель в энергетике и банковском секторе.

12. Федор Александрович Чудинов — бывший профессиональный боксер, член «Единой России».

13. Илья Викторович Щербович — инвестор, глава инвестфонда United Capital Partners.

14. Антон Сергеевич Анисимов — заместитель главного редактора Russia Today, руководитель международного вещания Sputnik.

15. Андрей Юрьевич Молчанов — генеральный директор «Группы ЛСР».

16. Игорь Петрович Солонин — гендиректор Мариупольского русского драматического театра.

17. Тимур Ильдарович Юнусов (Тимати) — певец и предприниматель.

18. Олег Юрьевич Косолапов — гендиректор Complex Unmanned Solutions Center.

19. Тимур Наилевич Шагивалеев — гендиректор крупнейшей особой экономической зоны промышленно-производственного типа в России — «Алабуги».

20. Сергей Степанович Сахненко — гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации.

21. Владимир Николаевич Лепин — главный конструктор концерна «Калашников».

22. Владимир Петрович Капыш — гендиректор Siber AO.

23. Игорь Георгиевич Насенков — гендиректор «Технодинамики».

24. Анастасия Александровна Таршинова — гендиректор LIBBS LLC.

25. Олег Игоревич Овчаренко — руководитель программы «Юный Витязь», глава спортивно-патриотических проектов в Ростовской области.

26. Светлана Владимировна Дмитрова — глава департамента образования администрации Симферопольского района Крыма.

27. Антонина Ивановна Шепченко — директор школы № 1 в Симферопольском районе Крыма.

28. Татьяна Валентиновна Хоменко — сооснователь и акционер ООО T.R.O.S.

29. Алексей Алексеевич Стрельченко — CEO и гендиректор JSC Perspective Technologies Agency.

30. Анна Николаевна Залогина — владелец и CEO Pharmirus LLC.

31. Виктор Николаевич Адров — гендиректор и сооснователь Rakurs.

32. Михаил Алексеевич Шмойлов — гендиректор ФГБУ ОК «Снегири».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше