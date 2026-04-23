Кто из россиян попал в 20-й пакет ЕС. Полный список

1. Андрей Владимирович Поляков — российский археолог, директор Института истории материальной культуры РАН.
2. Александр Андреевич Жданов — бизнесмен, партнер немецкой компании UrSeCo Handels GmbH & Co. KG.
3. Николай Андреевич Макаров — археолог, директор Института археологии РАН и вице-президент РАН.
4. Сергей Геннадьевич Обрывалин — первый заместитель министра культуры России.
5. Михаил Борисович Пиотровский — многолетний директор Эрмитажа, один из самых известных музейных руководителей России.
6. Алексей Викторович Ртищев — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.
7. Андрей Викторович Марченко — заместитель начальника войск РХБЗ. Вошел в список по той же причине.
8. Ольга Михайловна Соколова — гендиректор ООО «УАМОК».
9. Дмитрий Александрович Малюта — российский бизнесмен, связан с компаниями «Бина Инвест» и «Алексинские краски — Урал».
10. Денис Геннадьевич Шишкин — российский бизнесмен, основатель «Алексинские краски — Урал» и «Бина Инвест».
11. Владимир Евгеньевич Аветисян — предприниматель в энергетике и банковском секторе.
12. Федор Александрович Чудинов — бывший профессиональный боксер, член «Единой России».
13. Илья Викторович Щербович — инвестор, глава инвестфонда United Capital Partners.
14. Антон Сергеевич Анисимов — заместитель главного редактора Russia Today, руководитель международного вещания Sputnik.
15. Андрей Юрьевич Молчанов — генеральный директор «Группы ЛСР».
16. Игорь Петрович Солонин — гендиректор Мариупольского русского драматического театра.
17. Тимур Ильдарович Юнусов (Тимати) — певец и предприниматель.
18. Олег Юрьевич Косолапов — гендиректор Complex Unmanned Solutions Center.
19. Тимур Наилевич Шагивалеев — гендиректор крупнейшей особой экономической зоны промышленно-производственного типа в России — «Алабуги».
20. Сергей Степанович Сахненко — гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации.
21. Владимир Николаевич Лепин — главный конструктор концерна «Калашников».
22. Владимир Петрович Капыш — гендиректор Siber AO.
23. Игорь Георгиевич Насенков — гендиректор «Технодинамики».
24. Анастасия Александровна Таршинова — гендиректор LIBBS LLC.
25. Олег Игоревич Овчаренко — руководитель программы «Юный Витязь», глава спортивно-патриотических проектов в Ростовской области.
26. Светлана Владимировна Дмитрова — глава департамента образования администрации Симферопольского района Крыма.
27. Антонина Ивановна Шепченко — директор школы № 1 в Симферопольском районе Крыма.
28. Татьяна Валентиновна Хоменко — сооснователь и акционер ООО T.R.O.S.
29. Алексей Алексеевич Стрельченко — CEO и гендиректор JSC Perspective Technologies Agency.
30. Анна Николаевна Залогина — владелец и CEO Pharmirus LLC.
31. Виктор Николаевич Адров — гендиректор и сооснователь Rakurs.
32. Михаил Алексеевич Шмойлов — гендиректор ФГБУ ОК «Снегири».