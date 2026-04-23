Буданов* призвал сделать мобилизацию на Украине человечнее

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в комментарии для «РБК-Украина» отметил, что полное прекращение мобилизации в стране невозможно. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость гуманизации этого процесса. Буданов* пояснил, что Украина сталкивается с постепенным истощением резерва добровольцев, поскольку большинство желающих уже присоединились к вооружённым силам.

Источник: Life.ru

«Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода», — сказал Буданов*.

По его словам, существует и другая тревожная реальность — миллионы украинцев избегают мобилизации.

С конца февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Государство предпринимает шаги для предотвращения уклонения от воинской службы среди мужчин призывного возраста. В украинском сегменте социальных сетей часто публикуются видео, демонстрирующие принудительную мобилизацию и конфликты между гражданами и представителями военкоматов в разных городах. Из-за острой нехватки военнослужащих участились проверки в общественных местах, а мужчины призывного возраста стремятся покинуть страну любыми доступными способами, зачастую подвергая себя смертельной опасности.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

