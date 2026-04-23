Буданов* призвал сделать мобилизацию на Украине человечнее

С конца февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Государство предпринимает шаги для предотвращения уклонения от воинской службы среди мужчин призывного возраста. В украинском сегменте социальных сетей часто публикуются видео, демонстрирующие принудительную мобилизацию и конфликты между гражданами и представителями военкоматов в разных городах. Из-за острой нехватки военнослужащих участились проверки в общественных местах, а мужчины призывного возраста стремятся покинуть страну любыми доступными способами, зачастую подвергая себя смертельной опасности.