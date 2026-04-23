Медведев раскрыл, что случится с кредитом Украине в 90 миллиардов евро

Украина не вернет Евросоюзу выданный ей кредит суммой 90 миллиардов евро, и фактически представляет собой деньги из карманов европейских граждан. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— ЕС наконец дает долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не нужно будет возвращать, потому что, по идиотской логике Брюсселя, за это должна заплатить Россия. Наслаждайтесь тем, как вас снова разыграли, европейцы, — это 90 миллиардов евро из ваших карманов, — написал политик на своей странице в соцсети X.
23 апреля Послы ЕС утвердили кредит суммой 90 миллиардов евро. Европейские страны договорились, что средства Венгрии, Словакии и Чехии, которые не поддержали идею займа, использоваться не будут — все 90 миллиардов покроют 24 оставшихся страны союза. При этом в Совете ЕС отметили, что объединение планирует использовать будущие репарационные выплаты со стороны России для погашения кредита, который предоставили Украине.
22 апреля ЕС и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении 600 миллионов евро Украине. Их направят на дороги, железные дороги, электросети, а также энергоэффективность жилых домов и общественной инфраструктуры.