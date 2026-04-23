«Эксмо» назвало дезинформацией сообщения о конфискации тиражей книг

Издательство «Эксмо», комментируя сообщения о конфискации в офисе или на складах тиражей книг, содержащих ЛГБТ-контент («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), назвало их дезинформацией. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении издательства.
Там пояснили, что уже несколько лет в «Эксмо» действует регламент, регулирующий принятие решений о выпуске произведений «в связи с изменениями в законодательстве по более чем десяти признакам, включающим в себя иноагентов, ЛГБТ, педофилию, суицид, дискредитацию российской армии и пр.». Согласно внутренней политике, все редакционные подразделения обязаны оценить издательский портфель, который включает изданные и находящиеся в продаже произведения, а также книги, готовящиеся к изданию или допечатке, на наличие в них любых признаков нарушений российских законов.
Как рассказали в «Эксмо», было проведено более 45 тыс. внутренних ИИ-экспертиз, 5 тыс. внутренних экспертиз. Еще около 400 изданий прикладной литературы и 130 наименований художественной литературы были отправлены на внешнюю экспертизу.
«Необходимо отметить, что контекст выявления признаков нарушений в нехудожественной литературе невероятно широкий: упоминания форм нетрадиционных отношений различных биологических видов без прямого осуждения могли содержаться в медицинской литературе и справочниках, в учебниках по биологии; отметки мест, служащих точками притяжения для однополых пар, могли быть обозначены в путеводителях; в репродукциях картин в альбомах по искусству, относящихся к разным периодам истории искусства, могли содержаться изображения обнаженных людей одного пола; в сносках и примечаниях — упоминания нежелательных организаций и иноагентов; совокупность признаков нарушений могли быть обнаружены в биографиях известных людей из разных областей, включая спорт, музыку, культуры и науку», — объяснили там.
С 1993 года «Эксмо» издало около 2,8 млрд экземпляров книг и 504 тыс. наименований.
На сегодняшний день по разным причинам из продажи убрали 1080 наименований общим тиражом 660,7 тыс. экземпляров (1,2% от среднегодового выпуска), подверглись корректуре и изменениям более 3 тыс. наименований, уточнили там.
