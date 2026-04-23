За это проголосовали депутаты сейма Литвы, сообщили в Минобороны этой страны.
«Парламент Литвы только что одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе и расширение полигона в Таураге», — сказано в посте военного ведомства прибалтийской республики в соцсети Х.
Там поясняется, что данные шаги направлены на укрепление национальной обороны и оперативной совместимости литовской армии «с силами союзников в сложных условиях безопасности».
Населенный пункт Капчяместис расположен примерно в 10 километрах от границы с Беларусью.
Город Таураге, полигон вблизи которого будет расширен, находится недалеко от российской границы в Калининградской области.
Литва продолжает милитаризироваться.
Власти Литвы проводят дальнейшую милитаризацию, используя лозунг о необходимости усиления восточного фланга НАТО, заявили ранее в четверг в пресс-службе аппарата Совбеза России.
Там подчеркнули, что шаги по милитаризации создают очаг напряженности у границы с Калининградской областью.