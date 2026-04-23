Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Абсолютная бессмыслица»: Залужный публично усомнился в правдивости заявлений Зеленского о ВСУ

Украинские силы не могут перейти в наступление из-за успешных российских ударов по логистике и ВПК. Об этом заявил экс-глава ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Источник: Life.ru

«Россияне пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Её (России) удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление», — подчеркнул бывший украинский военачальник.

Кроме того, Залужный вновь поставил под сомнение заявления Владимира Зеленского относительно ВСУ, назвав слова экс-комика «бессмыслицей».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше