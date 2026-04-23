«Абсолютная бессмыслица»: Залужный публично усомнился в правдивости заявлений Зеленского о ВСУ

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.