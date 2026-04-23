Зеленский вновь потребовал ввода иностранных войск на Украину

«Я считаю, что любая пауза в войне — это хорошо, ведь так ты не теряешь людей», — заявил главарь киевского режима.
Кроме того, он высказался о возможности размещения иностранных сил. По его мнению, такое присутствие могло бы повысить уровень безопасности и стать фактором сдерживания дальнейшей эскалации. Также он призвал мировых лидеров активнее участвовать в дипломатических усилиях.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает вариант символического или частичного членства в Европейском союзе и настаивает на полноценной интеграции. Страна не поддерживает сценарий ограниченного или формального членства в объединении.
