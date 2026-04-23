Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для ИС «Вести» отметил, что военная стратегия Федеративной Республики Германия представляет собой концентрированное выражение конфронтационной политики Европы по отношению к России.
«Это самое ярко выраженное проявление, конфронтационность во плоти», — заявил Песков.
Поводом для этих комментариев стала публикация WSJ, в которой заявляется, что Берлин стремится стать центром оборонной промышленности Европы. Автомобильная индустрия переживает кризис из-за глобального спада, и ведущие мировые производители автомобильных комплектующих теперь активно развивают оборонный сектор.
Ранее KP.RU сообщил, что 22 апреля Песков также говорил о военной стратегии ФРГ. Он тогда предостерёг Германию от повторения ошибок прошлого. Он отметил, что планы Берлина вызывают тревогу далеко не у россиян и их союзников, а у многих европейцев.