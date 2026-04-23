Кремль наблюдает всплеск милитаризма в Европе, который прямо направлен против России. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим всплеск милитаризма и агрессивности в отношении России в Европе», — сказал он. Песков уверен, что это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию.
Ранее официальный представитель Кремля заявил о росте милитаристских настроений в Европе в отношении России и подчеркнул необходимость ответных мер со стороны Москвы.
По его словам, в Кремле фиксируют усиление милитаризма на европейском направлении. Это требует от Москвы принятия мер по защите своих интересов, а главное — по достижению тех целей, которые были сформулированы в начале специальной военной операции, заключил Песков.