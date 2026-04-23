Иран не видит серьезного подхода США к переговорам, заявил посол

Посол Джалали: Иран не видит серьезного подхода США к переговорам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Иран не видит со стороны США серьезного подхода к переговорам и заключению соглашения по завершению конфликта, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Сейчас, в период прекращения огня, Иран заявлял о приверженности к дипломатии для достижения устойчивого и долгосрочного решения, хотя мы не видим серьезности по достижению соглашения с противоположной стороны», — сказал он на мероприятии по случаю Дня армии Ирана.

Посол также повторил озвученные ранее требования Тегерана для заключения сделки, сообщив, что Иран готов к переговорам, но они должны быть результативными, обеспечить неповторение агрессии, компенсацию ущерба стране и гарантировать прочный мир.

«В таком случае мы готовы к переговорам… (Но — ред.) если они хотят воевать, мы готовы воевать», — добавил дипломат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

