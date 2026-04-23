Над Тегераном впервые с продления перемирия сработала ПВО

Системы ПВО активированы в западной части Тегерана. Это первые сообщения о работе средств противовоздушной обороны после продления перемирия с США. В израильской армии заявили, что не наносят ударов по иранской столице.

Источник: РБК

В некоторых районах Тегерана слышна работа систем противовоздушной обороны, сообщают Mehr и NourNews. Газета Tehran Times пишет, что системы ПВО работают в западной части иранской столицы.

После публикаций иранских СМИ представитель израильской службы безопасности заявил, что Израиль не наносит ударов по Ирану, передает The Times of Israel.

На информацию о работе ПВО в Тегеране отреагировали нефтяные котировки. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в моменте достигала $106,8 за баррель. Позднее цены немного корректировались. По данным на 21:30 мск, Brent торговалась на уровне $105,4 за баррель, прибавляя 3,5%.

8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня на две недели. К тому моменту стороны выдвинули друг другу требования, которые, по версии каждой из них, необходимы для урегулирования конфликта. Вашингтон настаивал, в частности, на свободном судоходстве в Ормузском проливе и отказе от ядерной программы, а Тегеран требовал предоставить гарантии ненападения и признать за ним право на обогащение урана.

Срок действия перемирия истек 21 апреля. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил, что отдал новый приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Предполагалось, что 22 апреля американская и иранская делегации снова встретятся в Исламабаде, чтобы обсудить условия мирного соглашения. Однако, как сообщило агентство Tasnim, Тегеран через пакистанского посредника сообщил Вашингтону, что не будет присутствовать на встрече, поскольку считает переговоры «пустой тратой времени».

В качестве причин в Иране назвали нарушение режима прекращения огня со стороны США, а также чрезмерные условия Вашингтона для перемирия. При этом The New York Times писала, что, по версии американской стороны, переговоры могут возобновиться «в любой момент», хотя Трамп и дал понять, что не хочет продлевать перемирие без долгосрочного соглашения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше