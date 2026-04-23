Уходящий глава МИД Венгрии заявил, что не жалеет о развитии отношений с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью порталу Telex.

Источник: Life.ru

«Мне очень жаль, но, оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильными», — подчеркнул он.

По его словам, на протяжении 11 лет он занимался формированием прагматичного диалога с Москвой. Политик отметил, что такая политика позволила стране получать энергоресурсы на более выгодных условиях. Он также отверг обвинения в «двойной игре». Кроме того, Сийярто заявил о возможном вмешательстве украинских спецслужб в предвыборный процесс. Подробности он не уточнил.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах, заявил, что Венгрия на данный момент не может отказаться от поставок российской нефти. Поставки по трубопроводу «Дружба» имеют ключевое значение для страны, а отказ от них невозможен по географическим причинам.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше