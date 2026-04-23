«Последствия ощутят все немцы»: Новая военная стратегия ФРГ поставила крест на отношениях с Москвой

Ранее сообщалось, что Германия вновь стремится стать военным локомотивом Европы, полагает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он провёл историческую параллель: после Первой мировой войны страна лежала в руинах, к власти пришёл Гитлер, начавший строить дороги и заводы по выпуску боевой техники, а в 1930-е оружейные бароны создали военную машину, с которой СССР столкнулся в 1941-м. Также сообщалось, что власти ФРГ намерены потратить сотни миллиардов евро на перевооружение, мужчин не выпускают из страны, а бундесвер получает новые танки.