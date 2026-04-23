Владимир Путин отреагировал на смерть Алексея Пиманова: трогательное письмо президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смерть известного журналиста, ведущего Первого канала Алексея Пиманова стала большой потерей для российской журналистики.
В трогательном послании родным и близким Алексея Пиманова говорится, что тот по праву считался одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение.
«Это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики. Добрая память об Алексее Пиманове навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего Алексея Пиманова. Президент выразил сочувствие семье и отметил вклад Пиманова в отечественное телевидение и журналистику.
