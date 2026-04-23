Пашинян осудил сожжение флага Турции в центре Еревана

ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осуждает практику сожжения флагов, считает ее безответственной и недопустимой. Об этом заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян, говоря о сожжении флага Турции на площади Республики в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи.
«Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, оценивая ее как безответственную и недопустимую. Сожжение флага международно признанного государства, тем более соседней страны, не может удостоиться иной оценки со стороны главы государства. Это, очевидно, провокационное и провоцирующее напряженность поведение», — сказала Багдасарян в беседе с госагентством «Арменпресс».