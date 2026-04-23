Зачем ФРГ обзавелась военной стратегией и какие ориентиры она ставит

Что касается планов Писториуса повысить роль бундесвера на уровне НАТО, то, с одной стороны это отвечает желанию президента США Дональда Трампа, чтобы европейцы взяли на себя больше ответственности за безопасность региона. В то же время это и подстраховка на тот случай, если США действительно выйдут из НАТО, как грозится глава Белого дома. Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в настоящее время европейские союзники как раз по инициативе ФРГ приступили к разработке резервного плана на случай выхода американцев из альянса. По информации издания, Германия вместе с союзниками, включая Великобританию и Францию, пока ведет неофициальные консультации. В частности, обсуждается, как будет осуществляться управление системами противовоздушной и противоракетной обороны альянса, коридорами переброски подкреплений в Польшу и страны Балтии, руководство логистическими сетями и крупными региональными учениями, если американский контингент покинет Европу.