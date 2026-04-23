Зачем ФРГ обзавелась военной стратегией и какие ориентиры она ставит

Какие задачи ставятся перед бундесвером.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус 22 апреля представил первую в истории республики военную стратегию. Она подтверждает планы Берлина по превращению бундесвера в «самую сильную армию в Европе».
Полная версия засекречена, но на сайте ведомства опубликована 41-страничная демоверсия с основными тезисами. При этом на пресс-конференции Писториус предостерег журналистов от утечек.
В обнародованной версии документа утверждается, что для Европы «самой большой угрозой безопасности» в обозримом будущем останется Россия, поскольку Москва «рассматривает применение военной силы в качестве законного инструмента защиты своих интересов». Писториус отметил, что «старые убеждения пошатнулись», а «международные правила, на которые раньше все опирались, все чаще подвергаются сомнению и нападкам».
Комментируя заявления министра обороны ФРГ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Главное, чтобы Берлин не затянул всех туда же, куда уже затягивал несколько раз в истории». Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО. Российский лидер также отмечал, что именно Североатлантический блок провоцирует милитаризацию и гонку вооружений в мире.
Военная стратегия ФРГ состоит из двух частей — непосредственно Военной стратегии (нем. Militärstrategie), в которой зафиксированы ориентиры в области перевооружения, и Профиля возможностей (Fähigkeitsprofil), в котором перечислены инструменты и способы реализации задач в военной области. В целом документ практически вторит положениям Белой книги ЕС, посвященной развитию оборонной промышленности союза до 2030 года (опубликована в марте 2025-го) и содержащей в том числе сценарий «высокоинтенсивной войны» на европейском континенте; Россия в ней также названа «фундаментальной угрозой».
Согласно военной стратегии ФРГ, цель Москвы состоит в «реорганизации европейской архитектуры безопасности» путем ослабления НАТО, что может затронуть страны Балтии и бывшие страны — члены Варшавского договора, то есть сегодняшних союзников Германии по альянсу. «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО. Это приводит к тому, что уже сейчас проводятся гибридные операции против государств — членов альянса, в том числе Германии», — говорится в разделе «Угроза».
Ранее Писториус назвал 2029 год ориентировочной датой, когда Россия сможет атаковать одну из стран НАТО (в Кремле это категорически отрицают), и призвал готовиться к этому. С этой целью еще в период канцлерства Олафа Шольца была начата разработка реформы немецкой армии (бундесвера), чтобы сделать ее «самой мощной» европейской армией. Летом 2025-го Писториус представил соответствующий законопроект, который предполагает возвращение добровольной воинской повинности по шведской модели, который был принят. Кроме того, Берлин принял решение направить немецкие воинские части в Литву с целью обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, и в апреле этого года в этой стране начало нести службу первое подразделение 45-й бригады бундесвера численностью 150 человек.
Первые шаги по изменению оборонной политики ФРГ сделал кабинет Олафа Шольца, который в своей речи в бундестаге 27 февраля 2022 года провозгласил «смену эпох» (нем. Zeitwende). Тогда же Берлин впервые одобрил военные поставки в зону военного конфликта, отправив на Украину тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 переносных ракет Stinger. Шольц распорядился учредить специальный фонд объемом €100 млрд для повышения возможностей немецкой армии, который будет функционировать до 2027 года.
Как Берлин планирует реорганизовать армию.
Финансовая подготовка к трансформации немецкой армии началась весной прошлого года. В марте 2025-го бундестаг по инициативе ХДС/ХСС и СДПГ проголосовал за внесение изменений в Основной закон ФРГ, необходимых для увеличения военных расходов и отменяющих так называемый долговой тормоз (ограничения на госзаимствования) в отношении оборонных затрат, превышающих 1% ВВП. В результате военные расходы до этого уровня теперь покрываются из бюджета, а выше — за счет заимствований. Кроме того, партнеры по правящей коалиции предложили создать новый специальный фонд в размере €500 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов.
В соответствии с представленной Писториусом военной стратегией реформа бундесвера будет проходить в три этапа: «сфокусированный рост» к 2029 году, «структурированный рост» к 2035 году и «технологическое превосходство» к 2039 году. Первый этап подразумевает повышение обороноспособности и сдерживающего потенциала немецкой армии. Бундесвер, в частности, должен увеличить как «возможности для нанесения точного удара на большие расстояния», так и «способности противостоять дальнобойному оружию».
Второй этап предполагает обретение бундесвером новой стратегической роли в НАТО. «В перспективе бундесвер предоставит оперативные силы для реализации планов обороны Верховного главнокомандующего союзниками в Европе (SACEUR) и возьмет на себя все большую нагрузку в альянсе. В этом и заключается военно-стратегический фокус бундесвера. Он будет также продолжать вносить свой вклад в ядерное сдерживание альянса в рамках участия в ядерной программе», — говорится в стратегии.
Третий этап подразумевает превращение бундесвера в «самую сильную армию в Европе», то есть достижение «технологического превосходства» благодаря использованию инновационных технологий.
Во многом стратегия по «превращению бундесвера в самую сильную армию Европы» опирается на возращение воинской повинности в ФРГ. Закон о новой модели военной службы вступил в силу 1 января 2026 года. Пока набор в ряды бундесвера проходит на добровольной основе, однако немцы призывного возраста перед тем, как покинуть страну, должны получить одобрение Центра карьеры бундесвера. Совершеннолетние немцы мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженным силам. Женщины заполняют этот документ по желанию.
Военная стратегия ФРГ предусматривает, что к 2035 году в вооруженных силах страны должны будут служить 460 тыс. военных, что соответствует рекомендациям НАТО на случай конфликта. При этом уже к 2033 году число резервистов должно вырасти примерно до 200 тыс. (сейчас их около 60 тыс.). Писториус на пресс-конференции подчеркнул, что отметка 460 тыс. военнослужащих — «не предел», а «направление», в котором движется страна, и в случае изменения потребностей или обострения ситуации она может быть превышена. В то же время министр указал на определенный прогресс в увеличении численности войск: за последние три года количество военнослужащих выросло с примерно 180 тыс. до нынешних 185−186 тыс. Число заявок и случаев приема на службу, по его словам, постоянно растет.
Что касается планов Писториуса повысить роль бундесвера на уровне НАТО, то, с одной стороны это отвечает желанию президента США Дональда Трампа, чтобы европейцы взяли на себя больше ответственности за безопасность региона. В то же время это и подстраховка на тот случай, если США действительно выйдут из НАТО, как грозится глава Белого дома. Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в настоящее время европейские союзники как раз по инициативе ФРГ приступили к разработке резервного плана на случай выхода американцев из альянса. По информации издания, Германия вместе с союзниками, включая Великобританию и Францию, пока ведет неофициальные консультации. В частности, обсуждается, как будет осуществляться управление системами противовоздушной и противоракетной обороны альянса, коридорами переброски подкреплений в Польшу и страны Балтии, руководство логистическими сетями и крупными региональными учениями, если американский контингент покинет Европу.
В военной стратегии ФРГ отмечается: хотя США «необходимы альянсу», в Вашингтоне все чаще заявляют о переориентации на Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион. «Поэтому Германия должна стать еще более сильным военным союзником США. НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим», — подчеркивается в документе.