Макрон заявил об «очень сильном сигнале» для России

Макрон назвал кредит Киеву и новый пакет санкций против России сильным сигналом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европа послала России мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет санкций против Москвы, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», — написал он в соцсети X.

Французский лидер также добавил, что Европа якобы «держит свое слово» и «будет стоять твердо» в вопросе урегулирования на Украине.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.