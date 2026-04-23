Макрон заявил, что уйдет из политики после окончания президентского мандата

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что намерен уйти из политики после окончания своего президентского срока.
«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию», — сказал он на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии.
При этом Макрон сказал, что «не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после».
Французские издания предположили, что таким образом французский лидер анонсировал свой уход из политики после окончания президентского мандата.
По прибытии на неформальный саммит ЕС в Айя-Напе Макрона спросили о его планах после завершения президентского срока, однако он отказался комментировать сделанное ранее заявление.
Отметим, первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Макрон по завершении своего второго президентского срока не сможет баллотироваться на пост главы государства вновь, так как это противоречит конституции страны.
Отметим, Макрон находится на президентском посту с 2017 года. В соответствии с конституцией Франции он может баллотироваться на третий срок.
Ранее Макрон рассказал, что планирует оставаться на этом посту президента до конца своих полномочий, которые истекают в 2027 году.