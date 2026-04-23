Моряк ВМС США не поехал в Ормузский пролив после нападения обезьяны

Моряк ВМС США не поехал в Ормузский пролив после нападения обезьяны в Таиланде, его эвакуировали в Японию.

Источник: Аргументы и факты

Моряк ВМС США не смог отправиться с миссией в Ормузский пролив после нападения обезьяны в Таиланде. Инцидент произошел во время пребывания военнослужащего в Пхукете.

По данным представителя седьмого флота США, обезьяна поцарапала моряка, после чего ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали на базу в Японии.

«Моряка… поцарапала обезьяна, когда он пребывал в Пхукете… Моряку оказали медицинскую помощь и перевезли его обратно в Японию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший является электротехником и был приписан к кораблю противоминной обороны USS Chief, направляющемуся к Ормузскому проливу.

В командовании подчеркнули, что произошедшее не повлияло на выполнение задач корабля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вносит вклад в стабилизацию цен на нефть на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива и глобального энергетического кризиса.

