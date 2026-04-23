Ректор МФТИ ответил на включение университета в санкционный список ЕС

Внеся Московский физико-технический институт (МФТИ) в санкционный список, Евросоюз продемонстрировал, что сознательно ставит под политическое давление академическую среду и международное научное сотрудничество, заявил РБК ректор вуза Дмитрий Ливанов.

Источник: РБК

Внеся Московский физико-технический институт (МФТИ) в санкционный список, Евросоюз продемонстрировал, что сознательно ставит под политическое давление академическую среду и международное научное сотрудничество, заявил РБК ректор вуза Дмитрий Ливанов.

Он отметил, что в МФТИ учатся и преподают люди, которые создают новые решения в области искусственного интеллекта, микроэлектроники и аэрокосмических технологий. Решение Евросоюза же, по его словам, является попыткой ударить по тысячам людей, которые выбрали путь исследований, инженерии и технологий.

«Подобные решения демонстрируют, что под политическое давление сегодня сознательно ставятся академическая среда и международное научное сотрудничество. Фактически речь идет о попытке ограничить доступ молодых исследователей к глобальному научному диалогу», — прокомментировал Ливанов.

Тем не менее он заявил, что студенты и сотрудники университета воспринимают это как «дополнительную мотивацию усиливать собственные компетенции и ускорять развитие отечественных технологий».

Университет попал в 20-й пакет антироссийских санкций.

Причиной стали «программы в области беспилотных технологий», а также «проводимые за госсчет исследования в сфере дронов». Евросоюз утверждает, что институт предоставляет поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

США ввели санкции против вуза еще в 2021 году.

Московский физико-технический институт (МФТИ, «Физтех») — один из ведущих российских вузов в области физики, математики и инженерных наук.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше