Ректор МФТИ ответил на включение университета в санкционный список ЕС

Внеся Московский физико-технический институт (МФТИ) в санкционный список, Евросоюз продемонстрировал, что сознательно ставит под политическое давление академическую среду и международное научное сотрудничество, заявил РБК ректор вуза Дмитрий Ливанов.
Он отметил, что в МФТИ учатся и преподают люди, которые создают новые решения в области искусственного интеллекта, микроэлектроники и аэрокосмических технологий. Решение Евросоюза же, по его словам, является попыткой ударить по тысячам людей, которые выбрали путь исследований, инженерии и технологий.
«Подобные решения демонстрируют, что под политическое давление сегодня сознательно ставятся академическая среда и международное научное сотрудничество. Фактически речь идет о попытке ограничить доступ молодых исследователей к глобальному научному диалогу», — прокомментировал Ливанов.
Тем не менее он заявил, что студенты и сотрудники университета воспринимают это как «дополнительную мотивацию усиливать собственные компетенции и ускорять развитие отечественных технологий».
Университет попал в 20-й пакет антироссийских санкций.
Причиной стали «программы в области беспилотных технологий», а также «проводимые за госсчет исследования в сфере дронов». Евросоюз утверждает, что институт предоставляет поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.
США ввели санкции против вуза еще в 2021 году.
Московский физико-технический институт (МФТИ, «Физтех») — один из ведущих российских вузов в области физики, математики и инженерных наук.
