Еще не одолжили, а уже должны

Итак, уходящий в отставку Виктор Орбан оказал услугу своему преемнику Мадьяру и не предоставил к «часу Х» письменных возражений против окончательного решения о выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Теперь, если нефтепровод «Дружба» опять остановится, все претензии к бывшим.

Из этого кредита примерно 28−30 миллиардов должно пойти на поддержание бюджета киевской хунты. Притом что заранее известно: этой суммы ей для ликвидации «черной бюджетной дыры» не хватит.

Все страны-кредиторы понимают, что термин «кредит» — это такой эвфемизм, поскольку никакой режим остатков Украины ничего возвращать не собирается. А ссылки на то, что его погасят из репараций, которые вынуждена будет заплатить Россия, уже даже улыбок не вызывают.

К тому же ряд стран — Венгрия, Словакия, Болгария — заранее отказались участвовать в таком псевдо-кредитовании. Для сбора же необходимых средств можно, например, выпустить специальные ценные бумаги, на которые не так просто будет найти покупателей даже при условии, что возврат всего одолженного гарантируют государства-кредиторы. Или же надо изыскивать средства непосредственно в бюджетах. Притом что в большинстве из них такие дополнительные расходы не предусмотрены. Словом, будет отчего поломать головы. Но главное — возвращать в той или иной форме все равно европейским налогоплательщикам.

